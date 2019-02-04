Müzik Yorumcularının Telif Geliri Arttı
24 dakika önce
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), üyelerine ödenen telif haklarının artmasını sağladı.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), üyelerine ödenen telif haklarının artmasını sağladı.
Açıklamaya göre, yönetiminde 2 dönemdir Burhan Şeşen
, Belkıs Akkale
, Edip Akbayram
, Suavi
, Onur Akın
, Suzan Kardeş
, Metin Özülkü
, Tolga Sağ
ve Hüseyin Turan
'ın yer aldığı MÜYORBİR'in telif gelirlerini artırma çalışmaları sonuç verdi.
Bir yandan tasarruf tedbirleri alan diğer yandan da lisanslamayı yaygınlaştıran ve diğer meslek birlikleri ile OLB (Ortak Lisanslama Birimi) çatısı altında iş birliği yapan MÜYORBİR'in 2 bin üyesine ödenen telif hakları yüzde 10 arttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak albüm satışlarının düşmesine rağmen üyelerinin haklarını sonuna kadar takip ettiklerini belirtti.
Şeşen, üyelerin parasını harcamak istemedikleri için farklı yöntemlerle tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade etti.
Metin Özülkü de telif haklarının bu koşullarda artmış olmasının oldukça sevindirici olduğunu aktararak, "Bunu hem yaptığımız idari tasarruf tedbirlerine hem de lisanslamayı biraz daha yaygınlaştırmaya bağlıyoruz. 4 meslek birliğinin buluştuğu Ortak Lisanslama Birliği'nin (OLB) de bu artışta küçük de olsa payı var." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA
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