Myanmar askeri yönetimi, Malezya'yı "terörü kışkırtmakla" suçladı - Son Dakika
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Myanmar askeri yönetimi, Malezya'yı "terörü kışkırtmakla" suçladı

20.05.2022 19:57
Myanmar askeri yönetimi, Malezya'yı "terörü kışkırtmakla" suçladı

KUALA Myanmar'daki askeri yönetim, Myanmar'ın "gölge hükümeti" Ulusal Birlik Hükümeti (NGU) ile temaslarını sürdüren Malezya'yı "terörü kışkırtmakla" suçladı.

KUALA Myanmar'daki askeri yönetim, Myanmar'ın "gölge hükümeti" Ulusal Birlik Hükümeti (NGU) ile temaslarını sürdüren Malezya'yı "terörü kışkırtmakla" suçladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Myanmar Askeri Konsey Enformasyon Bakan Yardımcısı General Zaw Min Tun, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, gölge hükümeti NGU'yu defalarca "terör örgütü" olarak nitelendirdi ve NGU ile işbirliğinin "terörü kışkırtmak" anlamına geldiğini ileri sürdü.

Açıklamada, "Bu tür eylemlere şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullanan General Zaw Min Tun, askeri yönetimin, Malezya Dışişleri Bakanlığına hükümet ve parlamento üyelerini bir daha böyle bir toplantıya girmemeleri konusunda uyaran bir mektup gönderdiğini ve aynı mesajı Malezya'nın Yangon'daki büyükelçiliğine de ilettiklerini kaydetti.

Olay

Myanmar'da askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan NGU'nun Dışişleri Bakanı Zin Mar Aung, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile 15 Mayıs'ta Washington'da bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, tartışmalara neden olan görüşmenin ardından, Malezya'nın Myanmar halkına desteğini ve onlarla dayanışmasını ifade etmek amacıyla Zin Mar Aung ile görüştüğünü ve Myanmar'da barış ve demokrasinin yeniden tesisi için çalışmaya hazır olduğunu kaydetmişti.

Zin Mar Aung ile Seyfeddin arasındaki görüşme, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesi bağlamında "gayriresmi" olarak gerçekleşmişti.

Askeri yönetimin dışişleri bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Zin Mar Aung ve NGU'nun diğer temsilcileriyle 12 Mayıs'ta bir araya gelmesini de kınamış ve NGU dahil "illegal, hukuk dışı terörist kuruluşlarla yürütülen ilişkileri ülkede terörizm ve şiddeti kışkırtmak" olarak nitelendirmişti.

Seyfeddin, askeri yönetimin daha önceki eleştirileri üzerine, Myanmar'daki siyasi krizi çözme çabaları kapsamında NUG ve Ulusal Birlik Danışma Konseyi (NUCC) dahil olmak üzere Myanmar'daki tüm paydaşlarla yakın ilişkiler kurmaya devam edeceklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

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