Myanmar'da darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti, ASEAN ile temas kurmak istediğini açıkladı - Son Dakika

Myanmar'da darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti, ASEAN ile temas kurmak istediğini açıkladı

28.04.2021 07:47
Myanmar'da darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti, ASEAN ile temas kurmak istediğini açıkladı, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle yönetim el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar için düzenlediği liderler toplantısının ardından ASEAN yetkilileriyle temas kurmak istediğini açıkladı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle yönetim el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar için düzenlediği liderler toplantısının ardından ASEAN yetkilileriyle temas kurmak istediğini açıkladı.

NUG'nin Başbakanı Mahn Winn Khaing Thann, yazılı açıklamasında, 24 Nisan'daki ASEAN toplantısında, Myanmar krizinin çözümü için liderlerin vardığı 5 mutabakat maddesini değerlendirdi.

ASEAN'ın toplantısında Myanmar'daki krize değinilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Thann, "Myanmar ordusu kendi halkına terör saçmayı sürdürürken ASEAN'ın Myanmar için attığı adımlar teorik ve muğlak kalmıştır. Şubat 2021'den bu yana 800'e yakın sivil öldürülmüştür, 3 binin üzerinde kişi hala gözaltında tutulmaktadır." dedi.

Thann, ASEAN'ın Myanmar halkına yardımcı olma konusundaki samimiyetini takdir ettiğini, fakat NUG'un ASEAN toplantısında temsil edilmemesini üzüntüyle karşıladığını vurguladı.

ASEAN liderlerinin mutabık kaldığı 5 maddeyi değerlendiren Thann, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maddede şiddetin durdurulması ve tarafların itidal uygulaması çağrısı yapılmıştır. Fakat şiddetin tek taraflı olduğunu ve 1 Şubat'tan bu yana ordunun sivillere orantısız güçle müdahale ettiğini hatırlatmak isterim. İkinci maddede ise krizin muhatapları arasında diyalog çağrısına bulunulmuştur. Bu konuda da ASEAN yetkililerini, NUG'u Myanmar halkının meşru temsilcisi olarak kabul etmeye çağırıyorum. Ayrıca etnik silahlı grupların temsilcilerinin de bu süreçte yer alması gerektiğini vurgulamak istiyorum."

Thann, ASEAN'ın söz konusu mutabakat maddelerini hayata geçirebilmesi için NUG'un elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, "NUG, Myanmar halkını bu krizden çıkarmayı hedefleyen ASEAN'ın yetkilileriyle yapıcı ve kapsayıcı bir şekilde temas kurmaya hazırdır." açıklamasında bulundu.

ASEAN'ın Myanmar'a insani yardım gönderilmesine dair hassasiyetini de olumlu karşıladığını belirten Thann, "İnsani yardımlar, Myanmar'daki krize kökten çözüm sağlamak için yeterli değildir. Bu yüzden ASEAN'a, insani yardımların ülkeye ulaştırılmasına yönelik planlarına ilişkin NUG'a danışması tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

ASEAN liderler zirvesinde alınan kararlar

Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'daki durumu görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN liderler toplantısında, Myanmar'daki krizin çözümü için 5 konuda mutabakata varılmıştı.

Söz konusu 5 madde şu şekilde sıralanmıştı:

Myanmar'daki taraflar şiddeti bir an önce durduracak.

Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamı başlatılacak.

ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık edecek.

Myanmar'a insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına müsaade edilecek.

ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delege ile Myanmar'ı ziyaret edecek, krizin muhatabı olan taraflarla görüşecek.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 755 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Güneydoğu, Myanmar, Darbe, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti, ASEAN ile temas kurmak istediğini açıkladı - Son Dakika


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