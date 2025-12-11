Myanmar'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü - Son Dakika
Dünya

Myanmar'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü

Myanmar'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü
11.12.2025 14:20
Arakan eyaletinde ordunun düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti, 76 yaralı var.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordunun hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinin Mrauk-U kentindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ordudan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

