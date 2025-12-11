Myanmar\'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordunun hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinin Mrauk-U kentindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ordudan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.
