Myanmar\'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordunun hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinin Mrauk-U kentindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ordudan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.