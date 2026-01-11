Myanmar'da Parlamento Seçimleri Başladı - Son Dakika
11.01.2026 14:37
Myanmar'da askeri yönetim kontrolünde ikinci tur parlamento seçimleri için oy verme başladı.

Askeri yönetim kontrolündeki Myanmar'da halk, ilk turu 28 Aralık'ta yapılan parlamento seçiminin ikinci turu için yerel saatle 06.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Myanmar'da halk 2021'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından düzenlenen ilk parlamento seçimi için bir kez daha sandık başına gidiyor. Askeri yönetim kontrolündeki ülkede, 3 tur şeklinde yapılacak seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemleri yerel saatle 06.00'da başladı. Ülke genelinde Sagaing, Magway, Mandalay, Bago ve Tanintharyi bölgelerinin yanı sıra Mon, Shan, Kachin, Kayah ve Kayin eyaletlerinde 100 kasabada oy verme merkezleri açıldı.

Seçim, devam eden çatışmalar nedeniyle üç tur gerçekleştiriliyor. İlk turu 28 Aralık'ta, 330 kasabanın 102'sinde yapılan seçimin üçüncü turu, 25 Ocak'ta planlanıyor. Devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 65 kasaba seçime katılamayacak.

"Seçimden sonra uluslararası ilişkilerin daha açık ve görünür hale geleceğine inanıyorum"

Cunta sözcüsü Zaw Min Tun, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Nisan ayında yeni bir hükümet kurulacağını; bunun yurtdışında kabul göreceğini, yaptırımların hafifleyeceğini ve yabancı yatırımın geri döneceğini söyledi. Zaw Min Tun, "Bu sadece hükümetin zaferi değil, halkın zaferi, demokrasi ve barış isteyenlerin bir başarısıdır. Seçimden sonra kısıtlamaların azalacağına ve uluslararası ilişkilerin daha açık ve görünür hale geleceğine inanıyorum" dedi.

Askeri yönetimin desteklediği USDP önde

Askeri yönetim, 28 Aralık oylarından sonra katılımın yüzde 52 olduğunu iddia ederken, askeri yönetimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), yasama meclisinin alt kanadında yarışılan sandalyelerin yüzde 80'inden fazlasını kazandığını açıkladı. Askeri yönetim tarafından 2010 yılında siyasi aracı olarak kurulan USDP, emekli askerler tarafından yönetiliyor.

Myanmar'da darbe ve iç savaş

Myanmar, 2021 yılında ordunun sivil hükümete karşı darbe yapması ve lideri Aung San Suu Kyi'yi tutuklamasının ardından şiddetli çatışmalara sahne oldu. Olay, ülkenin 51 milyonluk nüfusunu kapsayan bir iç savaşı başlattı. Myanmar'ın iki kanatlı ulusal yasama meclisinde toplamda 664 sandalye bulunuyor. Mecliste birleşik çoğunluğa sahip parti, yeni cumhurbaşkanını seçebiliyor; cumhurbaşkanı ise bir kabine belirleyip yeni bir hükümet kurabiliyor. Anayasa gereği ordu, her iki kanatta da otomatik olarak sandalyelerin yüzde 25'ini alıyor. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

Parlamento, Politika, Myanmar, Son Dakika

