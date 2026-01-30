Myanmar'da Seçim Sonuçlandı: USDP Zaferle Çıktı - Son Dakika
Politika

Myanmar'da Seçim Sonuçlandı: USDP Zaferle Çıktı

30.01.2026 11:20
Myanmar'da askeri yönetimin desteklediği USDP, genel seçimde çoğunluğu elde etti.

Myanmar'da 28 Aralık'ta başlayan üç aşamalı genel seçimi, askeri yönetimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) kazandı.

Myanmar'da 2021'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından düzenlenen ilk genel seçim sona erdi. Ülkede 28 Aralık'ta başlayan üç aşamalı genel seçimin galibi belli oldu. Askeri yönetimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), tüm aşamalarda seçimin galibi oldu. Devlet medyasına göre; emekli askerler tarafından yönetilen USDP, alt meclis Pyithu Hluttaw'da 263 koltuktan 232'sini, üst meclis Amyotha Hluttaw'da şimdiye kadar açıklanan 157 koltuktan 109'unu kazanarak, iki yasama meclisinde de ezici çoğunluğun sahibi oldu.

Myanmar parlamentosunun mart ayında toplanarak ülkeyi yönetecek lideri belirlemesi ve yeni hükümetin nisan ayında göreve başlaması bekleniyor. Askeri hükümetin lideri General Min Aung Hlaing'in de bir sonraki yönetimde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Öte yandan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri, süreci onaylamayacağını söylerken, insan hakları örgütleri ile bazı Batılı ülkeler de seçimi sahte olarak kınadı.

Myanmar'da darbe ve iç savaş

Myanmar, 2021 yılında ordunun sivil hükümete karşı darbe yapması ve lideri Aung San Suu Kyi'yi tutuklamasının ardından şiddetli çatışmalara sahne oldu. Olay, ülkenin 51 milyonluk nüfusunu kapsayan bir iç savaşı başlattı. Myanmar'ın iki kanatlı ulusal yasama meclisinde toplamda 664 sandalye bulunuyor. Mecliste birleşik çoğunluğa sahip parti, yeni lideri seçebiliyor; lider ise bir kabine belirleyip yeni bir hükümet kurabiliyor. Anayasa gereği ordu, her iki kanatta da otomatik olarak sandalyelerin yüzde 25'ini alıyor. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Myanmar

Son Dakika Politika Myanmar'da Seçim Sonuçlandı: USDP Zaferle Çıktı - Son Dakika

