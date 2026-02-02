Myanmar, Nipah Virüsü İçin Havalimanında Önlemler Alıyor

YANGON, 2 Şubat (Xinhua) -- Myanmar, Nipah virüsünün ülkeye girişini önleme amacıyla Yangon Uluslararası Havalimanı'nda sağlık tarama ve gözetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ülkenin resmi The Global New Light of Myanmar gazetesinin pazartesi günü Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde devam eden Nipah virüsü salgını nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara özel dikkat gösterilirken, yapılan sağlık kontrollerinde yüksek ateş ve Nipah ile bağlantılı diğer belirtilere odaklanılıyor.

Bakanlık, yurtdışından gelen yolculara yönelik taramaların, halk sağlığı acil durumlarına yol açabilecek bulaşıcı hastalıklar için belirlenmiş mevcut rehberler doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında yolculara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, havalimanına posterler de asıldı. Açıklamada havalimanında faaliyet gösteren ilgili birimlerle koordinasyon içinde hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik tedbirlerin uygulandığı da ifade edildi.

Bakanlık, benzer gelişmiş gözetim ve tarama tedbirlerinin Mandalay Uluslararası Havalimanı'nda da uygulandığını bildirdi.

An itibarıyla Myanmar'da herhangi bir şüpheli Nipah vakasının bildirilmediği açıklandı.