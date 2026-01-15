MYK Başkanı Tören'den yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MYK Başkanı Tören'den yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin açıklama Açıklaması

MYK Başkanı Tören\'den yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin açıklama Açıklaması
15.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Aşkın Tören, "Yapay zeka, insan becerisiyle birlikte yönetildiğinde bir fırsattır, ihmal edildiğinde ise emek piyasasında yeni bir eşitsizlik alanı oluşturabilir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Aşkın Tören, "Yapay zeka, insan becerisiyle birlikte yönetildiğinde bir fırsattır, ihmal edildiğinde ise emek piyasasında yeni bir eşitsizlik alanı oluşturabilir." ifadesini kullandı.

MYK'den yapılan açıklamaya göre Tören, İstanbul Sanayi Odası ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde İSO'da düzenlenen "Yapay Zekanın İşgücü Piyasasına Etkileri ve İnsan Kaynağında Yeni Yeterlilikler İhtiyacı" etkinliğine katıldı.

İş dünyası, akademi ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte konuşan Tören, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm sürecinin etkin şekilde yönetilebilmesi için meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin taşıdığı öneme dikkati çekti.

Yapay zekanın, kendileri açısından yalnızca bir teknoloji konusu değil, aynı zamanda bir iş gücü meselesi olduğunu belirten Tören, "Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, 2030 yılına kadar mevcut işlerin yaklaşık yüzde 22'si dönüşecek. Bu süreçte 170 milyon yeni iş ortaya çıkarken, 92 milyon iş ortadan kalkacaktır. OECD'nin son beceri görünümü raporu ise işlerin yüzde 60'ının yapay zekadan etkileneceğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk iş gücü piyasasının bu gerçekler doğrultusunda fotoğrafını çekmek zorundayız"

Tören, dünya ve Avrupa'nın, bu dönüşümü yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere iki ana eksen üzerinden okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2030'a kadar 20 milyondan fazla yeşil ve dijital iş ortaya çıkacak. Ancak mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ının becerileri yetersiz kalacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak, Türk iş gücü piyasasının bu gerçekler doğrultusunda fotoğrafını çekmek zorundayız. Türkiye'ye baktığımızda genç ve dinamik nüfus, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat odaklı üretim kapasitesiyle önemli bir potansiyel görüyoruz. Ancak küresel piyasalarda olduğu gibi ülkemiz için de en büyük risk, iş ile beceri arasındaki uyumsuzluktur. Bu kopuş, yapay zekayla daha da derinleşebilir ya da doğru yeterlilik politikalarıyla rekabet avantajına dönüştürülebilir. Yapay zeka, insan becerisiyle birlikte yönetildiğinde bir fırsattır, ihmal edildiğinde ise emek piyasasında yeni bir eşitsizlik alanı oluşturabilir. MYK olarak, bu fırsat penceresinin kaçırılmaması ve adil bir geçişin sağlanması için insanı, piyasayı ve teknolojiyi aynı zeminde buluşturmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Tören, yapay zeka ve beceri dönüşümüne yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda şekillenen kalkınma stratejileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde politika belgeleri, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikleri ile tam uyum içerisinde yürütüldüğünü aktardı.

MYK'nin bu sürecin merkezinde yer aldığını kaydeden Tören, kurumun stratejik planı çerçevesinde neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını net biçimde ortaya koyduğunu aktardı.

Bu doğrultuda MYK'nin, insan kaynağının niteliğini artırmaya, iş gücü piyasasında beceri uyumunu güçlendirmeye ve yapay zekayla hızlanan dönüşüm sürecini fırsata çevirmeye yönelik yol haritasını kararlılıkla uyguladığını vurgulayan Tören, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiyle bu yolculuğun birlikte ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Aşkın Tören, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel MYK Başkanı Tören'den yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama
Trump’tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi Trump'tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
18:59
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mert Hakan Yandaş tepkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:01:52. #7.11#
SON DAKİKA: MYK Başkanı Tören'den yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.