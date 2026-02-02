Nagano'daki Kayak Merkezinde Telesiyej Kazası

Japonya'nın Nagano eyaletinde bulunan kayak merkezinde meydana gelen telesiyej kazasında Avustralya vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti.

ABC News'ün haberine göre, Nagano'daki kayak merkezinde telesiyejden indiği sırada sırt çantası kabine sıkışan Avustralya vatandaşı bir kadın, telesiyejin hareket etmesi sonucu sürüklenerek ağır yaralandı.

Yetkililer, kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki kadının, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kayak merkezinden yapılan açıklamada, benzer kazaların önüne geçecek önlemler alınana kadar telesiyejin yeniden faaliyete geçmeyeceği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.