Nahçıvan Anayasası'nda Değişiklikler

Azerbaycan Milli Meclisi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Anayasası'nda bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Milli Meclis'te yapılan oturumda görüşülen ve onaylanan değişikliklerle, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin anayasal yapısında bazı düzenlemelere gidildi.

Yürürlükte bulunan anayasanın giriş bölümünde, Nahçıvan'ın özerkliğinin dayanağı olarak yer alan 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars antlaşmalarına yapılan atıflar metinden çıkarıldı. Bunun yerine, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesi anayasaya eklendi.

Değişiklikler kapsamında, anayasaya eklenmesi öngörülen maddeye göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı tarafından atanan yetkili temsilci tarafından yönetilecek.

Anayasaya eklenen yeni maddelerle Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin yasama organı olan Ali Meclisi feshetme yetkisi verilirken, Ali Meclis seçimlerinin de cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Değişiklikler arasında, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki valilerin, Ali Meclis Başkanı'nın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından atanması yer alıyor.

Ayrıca, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ali Meclis'e değil Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak.

Değişiklikler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.