Nallıhan Belediyesi Aydoğmuş Mahallesi'ne sulama havuzu kurdu - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, Aydoğmuş Mahallesi'ne sulama havuzu ile kapalı sistem tarımsal sulama hattı kurdu.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AA muhabirine, kırsal mahallelerdeki eksiklik ve istekleri birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Çok sayıda mahallede ortak kullanım mallarından olan çeşme, fırın, köy konağı, köy meydanı ve diğer alanlarda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Selvi, şöyle devam etti:

"Aydoğmuş Mahallemize de sulama amaçlı bir havuz yaptırdık. Havuzun ardından suyun tarım alanında kullanılması için kapalı devre sulama hattını da döşeyerek tamamladık. Mahalle sakinlerimiz, havuzun suyunu rahatlıkla sulamada kullanabilecekler."

Selvi, belediye olarak başladıkları hiçbir çalışmayı yarım bırakmadıklarını ifade ederek, "Pazartesi günleri belediyede muhtarlarımızı dinliyoruz. Ardından çalışmalara başlıyoruz." dedi.

Aydoğmuş Mahallesi Muhtarı Naci Bozkurt da belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Sulama havuzu sayesinde bağdaki, bahçedeki sebzeler kurumamış olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.