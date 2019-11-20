Son Dakika Haberleri: Nallıhan Belediyesi'nden üreticilere lavanta fidesi
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Nallıhan Belediyesi'nden üreticilere lavanta fidesi

6 saat önce

Nallıhan Belediyesi, üreticilere ücretsiz lavanta fidesi dağıttı.

Nallıhan Belediyesi'nden üreticilere lavanta fidesi, System.String[]

Nallıhan Belediyesi, üreticilere ücretsiz lavanta fidesi dağıttı.

Belediyenin ilçede lavanta yetiştirilmesini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere dağıttığı 150 bin lavanta fidesinin dikimine başlandı.

Çalıcaalan Mahallesi Muhtarı Bahattin Kaymakcı, belediyenin kendilerini yerin ürün yetiştirmeleri için teşvik ettiğini belirterek, "Benim mahallemde çiftçiler 90 bine yakın lavanta fidesi aldı. Bundan böyle lavanta kokulu bal yiyeceğiz. Destek sunan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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