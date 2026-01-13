Nallıhan\'da İğne Oyası Sergisi Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iğne oyaları tanıtmak amacıyla Nal-Etik Kooperatifince sergi açıldı.

Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Belediyesinin katkılarıyla 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen "Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi", Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) tarafından hayata geçirildi.

Serginin açılışı, Çankaya Arı Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, eski Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün eşi Başak Güngör, KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Koordinatörü Abdülfettah Güngör ve Nal-Etik Kooperatifi yöneticileri katıldı.