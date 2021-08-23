Nallıhan'da "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Altyapı Projesi" hayata geçirilecek - Son Dakika

Nallıhan Belediyesinin hazırladığı "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi"nin çalışmaları başladı.

???????Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ??????? Ankara Kalkınma Ajansı'nın Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başvurusunu yaptıkları "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Altyapı Projesi"nin onaylanarak desteklenmeye hak kazandığını belirtti.

Proje kapsamında ilçenin Çayırhan Mahallesi'ndeki göl kenarının doğa kampı alanı olarak düzenleneceğini ifade eden Öntaş, şöyle konuştu:

"Çayırhan İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Altyapı Projesi'nin ihale sürecini tamamladık. 2021 yılı vizyon projelerimizden olan proje için üstlenici firma tarafından çalışmalar başlatıldı. Projemiz, ilçemiz ve Çayırhan Mahallemize, başkent Ankara'mıza hayırlı olsun."

Öntaş, İpekyolu Doğa Kampı'nın, bulunduğu alan itibarıyla kampçılara görsel şölen sunacağını da kaydetti.