Namık Kemal Evi'ne İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Namık Kemal Evi'ne İlgi Artıyor

Namık Kemal Evi\'ne İlgi Artıyor
07.01.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'daki Namık Kemal Evi, 2022'de 10 bin ziyaretçi ağırladı, uluslararası tanınırlık kazandı.

Tekirdağ'da, Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyanın sergilendiği Namık Kemal Evi'ni geçen yıl yerli ve yabancı 10 bin kişi gezdi.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile okullar, öğretmenler ve öğrencilerin desteğiyle restore edildi.

Restorasyonun ardından 1993 yılında ziyarete açılan evde, "Vatan şairi"nin eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkardığı gazetelerin yanı sıra vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşya da sergileniyor.

Namık Kemal Evi, geçen yıl Güney Kore ve Tayvan'ın yanı sıra Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

"Kentin simgeleri arasında yer alıyor"

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Namık Kemal Evi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Evin kentin simgelerinden biri olduğunu belirten Kurt, Namık Kemal Evi'ni Türkiye'de bulunan 13 şair ve yazar evi arasında en etkili kültür merkezlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Kurt, burada yürütülen kültürel çalışmalar ve etkinliklerle Namık Kemal Evi'nin Türkiye genelinde ses getiren önemli bir kültür kurumu haline geldiğini dile getirdi.

Özellikle Trakya ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin yıl boyunca evi ziyaret ettiğini belirten Kurt, ilginin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kütüphanesi de var

Kurt, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden her gün 2-3, zaman zaman ise 4 okulun öğrenci ve personelinin evi ziyaret ettiğini anlatarak, gelen ziyaretçilere Tekirdağ, Namık Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Yahya Kemal hakkında kapsamlı bilgiler verdiklerini söyledi.

Alt katta geniş bir kütüphane ve Tekirdağ arşivinin bulunduğunu ifade eden Kurt, evin aynı zamanda araştırmacılara açık olduğunu ve bir bölümünün Tekirdağ Araştırmaları Merkezi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Kurt, Namık Kemal Evi'nin artık uluslararası bir konuma ulaştığını vurgulayarak, Tekirdağlı olup Tayvan'da yaşayan Rıfat Karlova'nın da evin yurt dışındaki tanıtımına önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Okullardan gelen ziyaretçi sayısının her yıl arttığını ifade eden Kurt, "Rahatlıkla şunu söyleyebilirim; geçen sene 10 bin kişi Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Namık Kemal, Tekirdağ, Edebiyat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Namık Kemal Evi'ne İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:33:06. #7.11#
SON DAKİKA: Namık Kemal Evi'ne İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.