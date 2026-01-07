Namık Kemal Evi\'ne İlgi Artıyor

Tekirdağ'da, Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyanın sergilendiği Namık Kemal Evi'ni geçen yıl yerli ve yabancı 10 bin kişi gezdi.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile okullar, öğretmenler ve öğrencilerin desteğiyle restore edildi.

Restorasyonun ardından 1993 yılında ziyarete açılan evde, "Vatan şairi"nin eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkardığı gazetelerin yanı sıra vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşya da sergileniyor.

Namık Kemal Evi, geçen yıl Güney Kore ve Tayvan'ın yanı sıra Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

"Kentin simgeleri arasında yer alıyor"

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Namık Kemal Evi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Evin kentin simgelerinden biri olduğunu belirten Kurt, Namık Kemal Evi'ni Türkiye'de bulunan 13 şair ve yazar evi arasında en etkili kültür merkezlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Kurt, burada yürütülen kültürel çalışmalar ve etkinliklerle Namık Kemal Evi'nin Türkiye genelinde ses getiren önemli bir kültür kurumu haline geldiğini dile getirdi.

Özellikle Trakya ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin yıl boyunca evi ziyaret ettiğini belirten Kurt, ilginin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kütüphanesi de var

Kurt, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden her gün 2-3, zaman zaman ise 4 okulun öğrenci ve personelinin evi ziyaret ettiğini anlatarak, gelen ziyaretçilere Tekirdağ, Namık Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Yahya Kemal hakkında kapsamlı bilgiler verdiklerini söyledi.

Alt katta geniş bir kütüphane ve Tekirdağ arşivinin bulunduğunu ifade eden Kurt, evin aynı zamanda araştırmacılara açık olduğunu ve bir bölümünün Tekirdağ Araştırmaları Merkezi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Kurt, Namık Kemal Evi'nin artık uluslararası bir konuma ulaştığını vurgulayarak, Tekirdağlı olup Tayvan'da yaşayan Rıfat Karlova'nın da evin yurt dışındaki tanıtımına önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Okullardan gelen ziyaretçi sayısının her yıl arttığını ifade eden Kurt, "Rahatlıkla şunu söyleyebilirim; geçen sene 10 bin kişi Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti." dedi.