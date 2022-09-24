Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı

24.09.2022 01:03
Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı

NANJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in oldukça rağbet gören tatlı su yengeçlerinin bu yılki hasat mevsimi, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou'daki Yangcheng Gölü'nde Cuma günü başladı.

NANJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in oldukça rağbet gören tatlı su yengeçlerinin bu yılki hasat mevsimi, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou'daki Yangcheng Gölü'nde Cuma günü başladı. Toplam 9 bin 400 ton civarında eldivene benzeyen tüylü kıskaçlara sahip olan lezzetli ve pahalı yengeçlerin toplanarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Suzhou Belediyesi Tarım ve Köy İşleri İdaresine göre, yengeçler yaklaşık 5 bin 900 hektarlık bir üreme alanından toplanacak. Yerli bir çiftçi olan Xu Hao, "Yeterli güneş ışığı, daha az haşerenin ve hastalığın olması, ayrıca Yangcheng Gölü'nün su kalitesinin artması nedeniyle, yengeçler bu yıl oldukça iyi kalitede" dedi. Çin halkının, yengeçleri, eti en lezzetli olduğu sonbaharda yeme geleneği bulunuyor. Bu gelenek Han Hanedanlığı'na (M.Ö. 202-M.S. 220) kadar uzanıyor. Çince'de yengeç anlamına gelen "xie" sözcüğünün, Çince "teşekkürler" sözcüğünün telaffuzuyla aynı olması nedeniyle yengeçler ülkede uğurlu kabul ediliyor.

Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı

YORUMLAR
500
Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sürecini İlerletmek İçin Düşünce Kuruluşu Ağı Kuruldu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sürecini İlerletmek İçin Düşünce Kuruluşu Ağı Kuruldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:57 Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak
23:54 ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti
23:12 ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Esir takasında iki ABD askeri de özgürlüğüne kavuştu
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 01:03:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement