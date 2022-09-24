Çin'in Meşhur Yengeçleri İçin Hasat Mevsimi Başladı

NANJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in oldukça rağbet gören tatlı su yengeçlerinin bu yılki hasat mevsimi, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou'daki Yangcheng Gölü'nde Cuma günü başladı. Toplam 9 bin 400 ton civarında eldivene benzeyen tüylü kıskaçlara sahip olan lezzetli ve pahalı yengeçlerin toplanarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Suzhou Belediyesi Tarım ve Köy İşleri İdaresine göre, yengeçler yaklaşık 5 bin 900 hektarlık bir üreme alanından toplanacak. Yerli bir çiftçi olan Xu Hao, "Yeterli güneş ışığı, daha az haşerenin ve hastalığın olması, ayrıca Yangcheng Gölü'nün su kalitesinin artması nedeniyle, yengeçler bu yıl oldukça iyi kalitede" dedi. Çin halkının, yengeçleri, eti en lezzetli olduğu sonbaharda yeme geleneği bulunuyor. Bu gelenek Han Hanedanlığı'na (M.Ö. 202-M.S. 220) kadar uzanıyor. Çince'de yengeç anlamına gelen "xie" sözcüğünün, Çince "teşekkürler" sözcüğünün telaffuzuyla aynı olması nedeniyle yengeçler ülkede uğurlu kabul ediliyor.