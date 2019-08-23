Son Dakika Haberleri: Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti

25 dakika önce

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Twitter hesabından yıldız oyuncunun sözleşme imzaladığı ana ait bir fotoğraf karesini, "Hoşgeldin Hirving" mesajıyla paylaşarak transferi duyurdu.

Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti, System.String[]

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Twitter hesabından yıldız oyuncunun sözleşme imzaladığı ana ait bir fotoğraf karesini, "Hoşgeldin Hirving" mesajıyla paylaşarak transferi duyurdu.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da 24 yaşındaki Meksikalı sol kanat oyuncusunun transferinin tamamlandığını bildirdi.


Corriere dello Sport gazetesinde yer alan haberde, transferin 38 milyon avro ve ek ücretler karşılığında gerçekleştiği, Lozano'ya da yıllık 4 milyon avroluk bir ücret ödeneceği belirtildi. Haberde, oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 130 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Mehmet Aurelio, Twitter, Napoli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paulo Dybala'dan orman yangınlarına tepki: Geleceğimiz yanıyor
Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi Derya Can serbest dalış rekoru kırdı! Dalışı takip eden gazeteci suya düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]