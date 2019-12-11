Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu! - Son Dakika Spor

Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu!

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Napoli'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı.

Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu!, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Napoli'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı. İtalyan ekibi, Carlo Ancelotti'den boşalan koltuğa Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu.


Gattuso, futbolculuk kariyerinin 13 yılını geçirdiği Milan'ı 2017-2019 yılları arasında çalıştırmış ve bu sezon başında görevinden ayrılmıştı.


İşte Gattuso'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar;


Napoli benim için çok büyük bir fırsat. İyi bir kadromuz var ve 4-3-3 sistemine çok uygun. Kontrat sorularınız ise beni güldürüyor. 6 ay bile teklif edilse kabul ederdim. Napoli kültürü ve kadrosu tam benim tarzım için yaratılmış


ANCELOTTI BİR BABA GİBİ


Carlo Ancelotti benim için bir baba gibi. Bana her zaman yakın olup her durumda yardım etmiştir. O her şeyi kazandı. Benim ise kanıtlamam gereken çok şey var.


IBRAHIMOVIC YORUMU


Ben şu anda elimdeki oyuncular hakkında konuşmak istiyorum. Ibrahimovic, Ronaldo ve Ronaldinho gibi oyuncular hakkında konuşmak kolay. Ben sahip olduklarımla ilgileniyorum


BU TAKIMIN POTANSİYELİ VAR


Napoli olarak amacımız puanları toplayıp, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek duruma yükselmek olacak. Çok çalışıp bu hassas durumdan kendimizi kurtarmalıyız. Bu takımın ilk 4'e ulaşma potansiyeli var.


Carlo Ancelotti, Napoli, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beklenen oldu, dünyaca ünlü teknik adam kovuldu!
Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia, çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
03:02 Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel - Spor
02:11 Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz" - Spor
02:02 Maçın ardından - Spor
01:56 Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!" - Spor
01:52 Maçın ardından - Spor
01:02 Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 03:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]