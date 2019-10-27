Son Dakika Haberleri: Nar diyarına "Nar işleme Tesisi"
Son Dakika Güncel Nar diyarına 'Nar işleme Tesisi'

Nar diyarına "Nar işleme Tesisi"

55 dakika önce

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından ilçenin simgesi olan narın daha iyi şartlarda işlenmesi amacıyla kurulan nar işleme tesisi törenle hizmete girdi.

Nar diyarına

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından ilçenin simgesi olan narın daha iyi şartlarda işlenmesi amacıyla kurulan nar işleme tesisi törenle hizmete girdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, törende yaptığı konuşmada, kurulan tesisin Gaziantep'te bir ilk olduğunu belirterek, tesisin sadece Oğuzeli'ne değil, Gaziantep'e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine de hizmet edeceğini söyledi.

Tesisinin Oğuzelililerin uzun yıllardır hayali olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Oğuzeli halkının bu hayalini gerçekleştirmek bana nasip oldu. Projemizi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile ilçemize kazandırdık. Nar, Oğuzeli'nin simgesi. Ama son yıllarda piyasadaki hak ettiği değeri bulamayınca maalesef üreticilerimiz ağaçlarını sökme noktasına geldi. Oğuzeli Belediyesi olarak bunun önüne geçmek için nar atölyesi kurduk. Bu sayede üretimden vazgeçmek üzere olan çiftçilerimiz, 1 haftada halledecekleri işlemleri 1 günde halledecekler. Hem zamandan tasarruf etmiş olacaklar hem de nar işleme maliyeti en asgariye indirmiş olacaklar. Ayrıca tesisimizde tamamen organik ev yapımı yöresel ürünlerimiz de hanım kardeşlerimiz tarafından hazırlanıp satışa sunulacak."

Kılıç, narın her derde deva olduğunu dile getirerek, Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle nar ve türevlerini ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendireceklerini vurguladı.

Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Oğuzeli, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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