Son Dakika Haberleri: Nargile Kahvesi Küle Döndü

Nargile Kahvesi Küle Döndü

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası'nda bir nargile kahvesinde çıkan yangın mekanı küle döndürdü.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası'nda bir nargile kahvesinde çıkan yangın mekanı küle döndürdü.

Veysel Tacir ve Mustafa Yoldaş'a ait 'Fokurtu Kafe'de sabaha karşı çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Ancak çoğunluğu ahşap olan bina yapılan müdahalelere rağmen küle döndü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Yangın sonrasında olay yerine gelen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, nargile kafeteryasının işletmecilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yanan kafeteryanın enkazı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

Cunda Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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