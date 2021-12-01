NARKOTİK KÖPEĞİ ATHENA, SARIMSAĞA SARILI UYUŞTURUCUYU TESPİT ETTİ - Son Dakika

Isparta Otogarı'nda polisin narkotik dedektör köpeği Athena ile şehirlerarası taşımacılık yapan otobüste yaptığı aramada, bir yolcunun çantasında sarımsakla sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin istihbarat çalışması sonrası Isparta Otogarı'nda Van'dan gelen yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Athena'nın da yer aldığı aramada, S.D. adlı kadının çantasında sarımsağa sarılı paketlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Aramada 90 gram ve 74 gram olmak üzere 2 pakette 164 gram metamfetamin ve 45,2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin S.D. ile otogarda bulunan B.B.L. gözaltına alındı. 2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak suçlarından tutuklandı.