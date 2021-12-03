Narkotik köpeğinin evinin çatısında uyuşturucu bulduğu şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da jandarma narkotik dedektör köpeğinin evinin çatısına gizlenmiş uyuşturucuyu bulduğu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığına dair istihbari bilgiler bulunan S.K.'ye (39) ait Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'ndeki eve dün operasyon düzenledi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ozon adı verilen narkotik dedektör köpeği ile birlikte söz konusu ve ev eklentilerinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Ozon evin çatı arasına gizlenmiş uyuşturucuyu saklandığı yerde buldu. Ozon'un tepki verdiği yerde yapılan aramada 1 kilo 255 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 172 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN