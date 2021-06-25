Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Kolombiya ve Panama'da yakalanan kokaine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından, Kolombiya ve Panama'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirilen kokaine ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke yetkilileri tarafından operasyonların duyurulmasından önce ülkemizle bir irtibat kurulmamış ve suç organizasyonunu tüm unsurlarıyla ortaya çıkarabilecek 'kontrollü teslimat' uygulaması talep edilmemiştir." denildi.

Açıklamada, Kolombiya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 10 Haziran 2020'de paylaştığı mesajda Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderilecek 4 ton 900 kilo kokainin, 8 Mayıs 2021'de ise Panama Kaçakçılıkla Mücadele Birimi'nin Twitter hesabından Türkiye'ye gönderilmek üzere 616 paket kokainin ele geçirildiği bilgisinin paylaşıldığı kaydedildi.

"Her iki ülke yetkilileri tarafından operasyonların duyurulmasından önce ülkemizle bir irtibat kurulmamış ve suç organizasyonunu tüm unsurlarıyla ortaya çıkarabilecek 'kontrollü teslimat' uygulaması talep edilmemiştir." bilgisinin yer aldığı açıklamada, Kolombiya makamlarıyla bu zamana kadar yapılan görüşmeler neticesi sözlü bilgilendirme dışında olayın detayları hakkında düzenlenmiş resmi belgelerin alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Adli makamlarımız üzerinden girişimlerimiz devam etmektedir. Panama yetkilileri ise iletişime kapalı bir tavır sergilemiş ve tüm taleplerimizi geri çevirmiştir. Konuyla ilgili bilgi ve belge alma çabamız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de adli soruşturmaların cumhuriyet savcıları tarafından yürütüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması 'masumiyetin korunması' ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır. Hatta bu durumun 'adil yargılanma hakkını' dahi zedeleyebileceği düşünülebilir. Soruşturmalar cumhuriyet savcıları tarafından sürdürülmektedir."