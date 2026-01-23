Narman'da 2. Kızak Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Narman'da 2. Kızak Şenliği Coşkusu

23.01.2026 21:22
Narman'da düzenlenen 2. Kızak Şenliği'nde yarışmalar yapıldı, ödüller verildi ve sanatçılar sahne aldı.

Erzurum'un Narman ilçesinde "2. Geleneksel Kızak Şenliği" düzenlendi.

Eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Narman Belediye Başkanı Kınalı burada yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda şenliği daha geliştireceklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik kapsamında düzenlenen kızak yarışına her yaş grubundan katılan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Programda, yerel sanatçılar sevilen eserleri seslendirdi. Katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

