NASA, Ay'a çıkış için gün sayıyor! - Son Dakika
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NASA, Ay'a çıkış için gün sayıyor!

25.06.2022 17:53
NASA, Ay'a çıkış için gün sayıyor!

NASA, uzun zamandır Ay'a geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uzay ajansı artık Artemis I görevi için araştırmalarının sonuna geldi.

NASA, uzun zamandır Ay'a geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uzay ajansı artık Artemis I görevi için araştırmalarının sonuna geldi. NASA geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada büyük para harcadığı Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) testlerinin tamamlandığını belirtti.

Artemis I görevi için her şey hazır

NASA buna göre Ay'a çıkış görevi kapsamında ilk fırlatmanın Ağustos ayında yapmayı planlıyor. Uzay ajansı yaklaşık 98 metre boyundaki roketini ve Orion uzay aracı, 1 veya 2 Temmuz'da NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir montaj hangarına taşınacak. Her iki araç da burada fırlatmaya hazır hale getirilecek.

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Uzay Fırlatma Sistemi Programının baş mühendisi John Blevins Cuma günü yaptığı açıklamada, fırlatmaya hazırlık için altı ila sekiz haftalık bir çalışma olacağını söyledi. Roket fırlatma rampasına taşındıktan sonra ise 10-14 gün içerisinde fırlatmaya hazır olması planlanıyor.

NASA, Ay'a çıkış için gün sayıyor!

NASA, yeni uzay çalışmaları kapsamında son dönemde de çeşitli sorunlarla karşılaştı. Son olarak yakıt yükleme işlemi sırasında, tanklara yüz binlerce litre kriyojenik sıvı oksijen ve sıvı hidrojen yüklenirken, hidrojen boşaltma hattında sızıntı tespit edildi.

Ancak sızıntı sorunlarına rağmen, uzay ajansı her iki roket aşaması için de tanklara da itici gaz yüklemeyi başardı. Ardından ise yakıtlar tahliye edildi. Yaşanan bu sorunun da aşılması ile Artemis I görevinin araştırma aşamalarında da sona gelinmiş oldu.

NASA, Ay'a çıkış için gün sayıyor!

Yetkililer henüz fırlatma tarihi için kesin bir tarih vermiş değil. Ancak bazı yetkililer roketin fırlatım tarihi olarak Ağustos ayının son günlerini gösteriyor. Son gelişmeler ile birlikte NASA, Ay'a çıkış için artık gün saymaya başladı.

Peki siz NASA'nın Ay ve uzay çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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