NASA\'dan Uzayda Tıbbi Tahliye Operasyonu

NASA'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronotun tıbbi bakıma ihtiyaç duyması üzerine ilk kez 'tıbbi tahliye' operasyonu başlattığı blidirildi.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan bir astronotun tıbbi bakıma ihtiyaç duyması üzerine, 65 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde bir ilke imza atarak 'tıbbi tahliye' operasyonu başlattı. 'Crew-11' ekibini taşıyan SpaceX kapsülü dün istasyondan ayrıldı. ABD, Rusya ve Japonya'dan dört astronotu taşıyan Dragon Endeavour kapsülünün, perşembe günü San Diego yakınlarında Büyük Okyanus'a inmesi bekleniyor.

NASA yetkilileri, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan astronotun kimliğini ve yaşadığı sağlık sorununu hasta gizliliği gerekçesiyle açıklamadı. Ağustos ayında istasyona fırlatılan Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui ve Oleg Platonov'un görevlerinin şubat sonuna kadar sürmesi planlanıyordu. Bu tahliye ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir Amerikalı ve iki Rus olmak üzere üç kişi kaldı.