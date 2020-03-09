NASA'nın yeni Mars keşif aracı, geçmişteki mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA'nın yeni Mars keşif aracı, geçmişteki mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak - Son Dakika Dünya

NASA'nın yeni Mars keşif aracı, geçmişteki mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a göndereceği yeni uzay aracı Perseverance için son hazırlıklar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde tamamlanıyor. Aracın Mars görevinin başlamasına 130 gün kaldı.

NASA'nın yeni Mars keşif aracı, geçmişteki mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a göndereceği yeni uzay aracı Perseverance için son hazırlıklar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde tamamlanıyor. Aracın Mars görevinin başlamasına 130 gün kaldı.


Perseverance'ın temmuz ayında Mars'a gönderilmesi ve önümüzdeki yaz sonunda Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya getirmesi planlanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:02 
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