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NASA'nın yeni Mars keşif aracı, geçmişteki mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a göndereceği yeni uzay aracı Perseverance için son hazırlıklar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde tamamlanıyor. Aracın Mars görevinin başlamasına 130 gün kaldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a göndereceği yeni uzay aracı Perseverance için son hazırlıklar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde tamamlanıyor. Aracın Mars görevinin başlamasına 130 gün kaldı.
Perseverance'ın temmuz ayında Mars'a gönderilmesi ve önümüzdeki yaz sonunda Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya getirmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:02
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