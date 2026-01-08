NASA Uzay Yürüyüşünü Sağlık Sorunu Nedeniyle Erteledi - Son Dakika
NASA Uzay Yürüyüşünü Sağlık Sorunu Nedeniyle Erteledi

08.01.2026 17:19
NASA, mürettebattaki bir astronotun sağlık sorunları nedeniyle planlanan uzay yürüyüşünü erteledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünü, mürettebattaki bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ertelediğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, mürettebattaki bir astronotun sağlık sorunu yaşadığı bildirildi.

Bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünün tıbbi nedenlerle ertelendiği belirtilen açıklamada, gizlilik gerekçesiyle konuyla ilgili ayrıntı verilmediği ifade edildi.

"Crew-11 ekibinin görevinin erken sonlandırılması da dahil tüm seçeneklerin aktif değerlendirildiği" aktarılan açıklamada, "NASA, yaklaşan uzay yürüyüşünün yeni tarihi de dahil olmak üzere ek ayrıntıları daha sonra paylaşacaktır." denildi.

NASA astronotları Mike Fincke ile Zena Cardman'ın, 2026 yazında sona erecek "Expedition 74" görevi kapsamındaki uzay yürüyüşünün bugün gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Yaklaşık 6,5 saat sürmesi öngörülen yürüyüşün, yeni güneş panelleri için güç kanalı hazırlıkları ile güneş paneli yükseltmelerini desteklemek ve rutin bakım çalışmalarını yürütmek amacıyla yapılması amaçlanıyordu.

Kaynak: AA

