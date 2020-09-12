Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı - Son Dakika
BBC

Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı

Görüntüler Charnda X-ray Gözlemevi'nin verilerinden elde edildi.

Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa), Chandra teleskobuyla çekilen yeni yıldızların, galaksilerin, gezegenimsi bulutsuların ve süpernova kalıntılarının görüntülerini yayımlad

Bu görüntüler fotoğraf değil. Bu renkli imajlar, Chandra'nın ve diğer kaynakların sağladığı verilerin birleşiminden oluşuyor

M82

M82, Dünya'ya doğru 'yönelen' bir galaksi.

Abell 2744

Bu görüntü, Chandra ve Hubble teleskoplarından elde edilen verilerin birleşmesinden oluşan bir galaksi kümesi görüntüsü.

Süpernova

Nasa, bu görüntünün "yüzyıllardır görülen en parlak süpernova patlaması" görüntülerinden biri olduğunu söylüyor. Süpernova, yıldızların güçlü bir şekilde patlamasına deniyor.

Eta Carinae

Nasa, Eta Carinae'nin "birbirlerinin yakın yörüngesinde olan iki dev yıldızdan oluşan geçici bir sistem" olduğunu söylüyor.

Araba Tekeri Galaksisi (Cartwheel Galaxy)

Bu galaksi 1941 yılında İsviçreli astronom Fritz Zwicky tarafından keşfedildi. Zwicky, bu galaksi için "Yıldızların dinamikleri temelinde açıklanmayı bekleyen en komplike yapılardan biri" dedi. Bu galaksi dev gibi, daha spesifik olmak gerekirse 150.000 ışık yılı çapında.

Helix Nebula (Helis Bulutsusu)

Helix Nebula, Kova burcu takım yıldızının içinde, aslında yakıtı bitmek üzere olan bir yıldız. Aynı şey, beş milyar yıl sonra Güneş'in de başına gelebilir.

Nebula (bulutsu), yıldızların arsındaki toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonlaşmış gazlardan oluşan kümelere deniyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Süpernova, Galaksi, NASA, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:37

Son Dakika Dünya Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Son Dakika! Koca, koronavirüs mücadelesinde dikkat çeken verileri paylaştı: İstanbul'da ağır hasta sayısı %42 arttı İstanbul'a hızlı metro geliyor! Halkalı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arası 55 dakikaya düşecek Bakan Koca: 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Ezan tartışmasında öldürülmüştü! Kardeşi, cinayet sırasında ağabeyinin yanındaki arkadaşını tüfekle yaraladı Gelin arabasından bahşiş almaya çalışan çocuklar metrelerce sürüklendi
Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor         
00:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle         
00:10
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi         
23:43
İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz         
23:36
Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem         
23:16
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek         
22:15
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu         
20:56
Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
20:19
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter         
20:07
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 10:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei