Nasreddin Hoca’nın kentinde…
23 dakika önce
Kiraz bahçelerinin arasından (meşhur Napolyon kirazı) geçerek ulaşılıyor Akşehir'e. Bir yanı, 1960'lı yıllardan beri ağaçlandırılmış, şimdi yemyeşil çamlarla kaplı Sultan Dağları'na yaslı. İçinden şırıl şırıl Tekke Çayı geçiyor.
Kiraz bahçelerinin arasından (meşhur Napolyon kirazı) geçerek ulaşılıyor Akşehir'e. Bir yanı, 1960'lı yıllardan beri ağaçlandırılmış, şimdi yemyeşil çamlarla kaplı Sultan Dağları'na yaslı. İçinden şırıl şırıl Tekke Çayı geçiyor… Ovası yemyeşil…
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:10
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