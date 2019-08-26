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Nasreddin Hoca’nın kentinde…

23 dakika önce

Kiraz bahçelerinin arasından (meşhur Napolyon kirazı) geçerek ulaşılıyor Akşehir'e. Bir yanı, 1960'lı yıllardan beri ağaçlandırılmış, şimdi yemyeşil çamlarla kaplı Sultan Dağları'na yaslı. İçinden şırıl şırıl Tekke Çayı geçiyor.

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Kiraz bahçelerinin arasından (meşhur Napolyon kirazı) geçerek ulaşılıyor Akşehir'e. Bir yanı, 1960'lı yıllardan beri ağaçlandırılmış, şimdi yemyeşil çamlarla kaplı Sultan Dağları'na yaslı. İçinden şırıl şırıl Tekke Çayı geçiyor… Ovası yemyeşil…

Napolyon Bonapart, Akşehir, Kiraz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:10 
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