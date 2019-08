Natalie Portman'dan Dünyaya Dönen Astronotun Hikayesi: Lucy In The Sky

Uzayda bir görev sonrası Dünya'ya dönen ve bir meslektaşıyla ( Jon Hamm ) ilişkiye başlayan evli bir astronot. Epey ilginç bir konu. Başrolde de Natalie Portman var. Lucy In The Sky" filminin konusu ise şöyle: Lucy Cola, uzayda astronot olarak görev alan bir kadındır. Ancak Lucy, görevden dönmesinin ardından yaşama çok kolay uyum sağlayamaz. Hayatını değiştiren bu uzay deneyimi, algılarında farklı sonuçlar doğurur. Lucy, yavaş yavaş gerçeklik ile olan bağlarını koparmaya ve kocasından uzaklaşmaya başlar. Bu süreçte Lucy, merakını cezbeden başka bir astronot olan Mark Goodwin ile ilişki yaşamaya başlar. İkilinin hızlı başlayan ilişkisi, kısa sürede ilk darbeyi alır. Lucy, Mark'ın niyetinin, Lucy'nin sıradaki uzay yolculuğunu baltalamak olduğundan şüphelenmeye başlar. Uzaya bir daha çıkabilmek için her şeyi göze almaya hazır olan Lucy, bu uğurda oldukça tehlikeli adımlar atmaya karar verecektir… Mad Men , Million Dollar Arm, Tam Gaz, Yakalandın gibi yapımların başarılı ismi Jon Hamm'in Mark Goodwin karakterini canlandırdığı filmin zengin kadrosunda; "Deadpool 2"de izlediğimiz Zazie Beetz, " Legion " dizisinin ve Güzel ve Çirkin filminin yakışıklı oyuncusu Dan Stevens, Oscar ödülü sahibi yıldız Ellen Burstyn , "Fear the Walking Dead" ile tanınan Colman Domingo ve "The 10th Kingdom" mini dizisinden hatırladığımız Jeremiah Birkett yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise " Fargo " ve "Legion" dizilerinin yaratıcısı Emmy ödüllü yönetmen ve senarist Noah Hawley oturuyor.Film, 2006 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu için robot uzmanı olarak uzaya çıkan Lisa Nowak'ın gerçek hikayesine dayanıyor. Bir yıl sonra, Nowak, Orlando havaalanında ABD Hava Kuvvetleri'nden Kaptan Colleen Shipman'ı kaçırmaya teşebbüs ettiği için tutuklandı. O sırada Shipman, Nowak'ın eski erkek arkadaşı olan astronot William Oefelein ile çıkıyordu. Nowak aleyhindeki suçlamalar daha sonra, savcıların Nowak'ın elinde bulunan ve Shipman'ı bedensel olarak yaralamayı hedefleyen silahlar bulunduğunu gerekçesiyle cinayete teşebbüs etmeye çevrildi. Yaşananların ardından, Nowak ve Oefelein NASA 'dan kovuldu.Film dünya prömiyerini önümüzdeki ay içinde Toronto Uluslararası Film Festivali 'nde gerçekleştirecek. Ardından 4 Ekim tarihinde Amerika'da seyircilerinin karşısına çıkacak.