National Geographic "Free Solo" ile İlk Oscar Ödülünü Kazandı
56 dakika önce
National Geographic'in sıra dışı bir tırmanış öyküsünü büyüleyici bir görsellikle izleyicilerle buluşturan belgeseli "Free Solo", 91. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülüne layık görüldü.
National Geographic'in ünlü dağcı Alex Honnold'un El Capitan kayasına tırmanışını konu alan "Free Solo" belgeseli, sinema dünyasının en prestijli gecesi Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" seçilerek National Geographic'e ilk Oscar ödülünü getirdi.
Böylece National Geographic, tarihinde ilk kez sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar'ı kazanmış oldu.
Ödüllü National Geographic belgesel yapımcısı E. Chai Vasarhelyi ile dünyaca ünlü fotoğrafçı ve dağcı Jimmy Chin'in imzasını taşıyan "Free Solo", Yosemite Ulusal Parkı'nda yer alan ve 1 kilometre uzunluğuyla dünyanın en ünlü kayası olan El Capitan'a ipsiz tırmanan Alex Honnold'un hikayesini konu alıyor. Honnold, mükemmele ulaşacağı ya da ölümüyle sonuçlanacak bu tehlikeli tırmanışı boyunca hem vücudunu hem de inancını zorluyor.
Törende ödülü kabul eden yönetmenler E. Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin, "National Geographic'e bize olan inancının yanı sıra filmlerin daha iyi olmasını sağlayan kadınlara ve tüm etnik gruplara fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Alex Honnold'a ise bize cesaret ve ilham verdiği ve imkansıza inanmayı öğrettiği için minnetarız. Bu belgeseli imkansız şeylere inananlara ithaf ediyoruz" dedi.
Daha önce de BAFTA Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülü kazanan "Free Solo", 7 Mart Perşembe saat 22.00'de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:15 Kaynak: Bültenler
National Geographic'e İlk Oscar Free Solo' Belgeseliyle Geldi!
2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Rami Malek Aldı
Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor
Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa