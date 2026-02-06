NATO, Baltık'ı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NATO, Baltık'ı Kontrol Altına Aldı

06.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Genelkurmay Başkanı Mandon, NATO'nun Baltık Denizi'ni kontrol ettiğini açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, NATO'nun Baltık Denizi'ni kontrol ettiğini ve İttifak'ın istediği anda deniz trafiğini Rusya dahil herkese kapatabileceği iddiasında bulundu.

Paris merkezli düşünce kuruluşu Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (IFRI), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Mandon, IFRI ve Fransa Deniz Kuvvetleri tarafından bu hafta düzenlenen 2026 Paris Denizcilik Konferansı'na katıldı.

Mandon, konferansta yaptığı konuşmada, "Bugün savaşa hazırlanıyoruz." diyerek savaşın geri dönüşünün çatışma perspektifini ve bazı gerçekleri yeniden geçerli kıldığını belirtti.

Bunun ayrıca toplu alanların kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu savunan Mandon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'da bugün askeri olarak ilerleme kaydeden Rusya'nın, buna rağmen stratejik planda kaybettiğini görüyoruz. Çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması, Baltık Denizi açısından net bir değişime işaret ediyor; istediğimiz herhangi bir anda Baltık kapanabiliyor."

Baltık Denizi'nin artık NATO tarafından tamamen kontrol edildiğini savunan Mandon, "Bu, Rusya için kötü bir haber." dedi.

Mandon, farklı alanların kontrolü için gelecekte de rekabet yaşanacağına işaret ederek, "Deniz Kuvvetlerimizin belirli boğazları kontrol edebilecek, yolları ve giriş noktalarını kapatabilecek durumda olması gerekiyor. Bu, özellikle Akdeniz için ve kıyılarımıza gelebilecek nükleer denizaltıların girişi açısından geçerli." şeklinde konuştu.

IFRI sitesinden Mandon'un konuşmasıyla ilgili öne çıkanların özetlendiği bir yazıda, Genelkurmay Başkanı'nın Baltık Denizi'yle ilgili değerlendirmesi de yer aldı.

Yazıda, Mandon'un konuşmasında barışın bittiğini gözlemlediği kaydedilirken, Genelkurmay Başkanı'nın alanların kontrol edilmesi gerektiği konusundaki teziyle ilgili "Boğazlara ve denize girişleri kontrol etmek bir gereklilik haline geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Baltık'ı Rusya için kapalı bir denize dönüştürdü mesela." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Baltık Denizi, Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Güncel, Fransa, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Baltık'ı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:33:54. #7.11#
SON DAKİKA: NATO, Baltık'ı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.