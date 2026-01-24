NATO'dan Doğu Kanat Savunma Güçlendirmesi - Son Dakika
NATO'dan Doğu Kanat Savunma Güçlendirmesi

NATO'dan Doğu Kanat Savunma Güçlendirmesi
24.01.2026 16:13
NATO, Rusya tehdidine karşı doğu kanadında robotik ve çok katmanlı savunma sistemi kurmayı planlıyor.

Rusya kaynaklı tehditler nedeniyle doğu kanadını güçlendirmeyi sürdüren NATO, ittifak ülkelerinde teknik engeller, keşif sensörleri ve robotlardan oluşan, düşmanın öncelikle aşması gereken çok katmanlı bir savunma sistemi kurmayı planlıyor.

Rusya sınırından ittifakın doğu kanadına yönelik artan tehditlere NATO çok katmanlı bir savunma sistemi ile karşılık vermeye hazırlanıyor. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, Rusya ve Belarus sınırındaki tehditler nedeniyle NATO'nun doğu kanadının iki yıl içinde önemli ölçüde güçlendirileceğini belirtti.

Robotik teknolojiye sahip savunma bölgesi

Alman ordusunda yaklaşık 30 yıldır görevde olan, operasyonlar ve savunma diplomasisi alanında uzmanlaşan Tuğgeneral Lowin, bu kapsamda NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde özellikle Rusya Belarus sınırında teknik engeller, keşif sensörleri, robotlar ve silah depolarından oluşan uzaktan kumandalı veya yarı otomatik kontrol edilebilen, düşmanın öncelikle aşması gereken çok katmanlı bir savunma sistemi bölgesi kurulacağını ifade etti.

Sistemlerle elde edilecek bilgiler ittifak ülkelerine iletilecek

Bu kapsamda keşif sensörleri, otomatikleştirilmiş ve robotik silah sistemlerinden oluşan savunma hattı ilk aşamada düşman kuvvetlerini durdurmayı hedefliyor. Aynı zamanda bu sistemlerle elde edilecek bilgiler de ittifak ülkelerine iletilerek kendi savunma hazırlıklarına katkı verilecek. Kurulması planlanan sisteminin neredeyse hiç personel bulunmadan otomatik bir şekilde çalışması planlanıyor. Robotik savunma bölgesi, uydulardan, insansız hava araçlarından, keşif uçaklarından ve dijital ortamlarda veri toplayabilen son teknolojik cihazlarla donatılacak.

Sisteminin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Kurulması planlanan çok katmanlı robotik savunma hattını bir tür sıcak bölge olarak tanımlayan Tuğgeneral Lowin, NATO'nun öncelikli amacının düşmanın erken aşamada durdurulması, yavaşlatılması ve ilerlemesinin kırılması olduğunu belirtti. Tuğgeneral Lowin, "İnsansız sistemler tek başına bir düşmanı kalıcı olarak caydıramaz veya durduramaz. Sonuçta her zaman askerlerin askerlere karşı mücadelesi olur" ifadelerini de kullandı.

NATO'nun ittifakın doğu kanadında yer alan ve Rusya ile komşu ülkelere kurmayı planladığı çok katmanlı savunma sisteminin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

NATO doğu kanadına silah depolanacak

NATO'nun doğu kanadına korumaya yönelik robotik savunma hattı ile birlikte sistemin kurulacağı ittifak üyesi ülkelerde silah ve mühimmat rezervlerinin önemli ölçüde artırılmasını da öngörüyor. Tuğgeneral Lowin, "Rusya ile sınır komşusu olan NATO ülkelerinde daha öncekinden daha belirgin şekilde silah stokları göreceğiz" dedi.

Sistem nasıl çalışacak

NATO'nun hayata geçirmeyi planladığı çok katmanlı savunma sisteminde, robotik kuvvetlere hedefleme verisi sağlayabilen fiziksel bariyerler ve engellerle entegre edilmiş çok alanlı sensörlerden oluşan bir ağ olacak.

Tehdit bilgisinin belirlenmesinin ardından, robotik savunma kuvvetleri düşmana karşılık verecek. Düşman saldırısı devam ederken kara ve hava platformlarından oluşan robotik kuvvetler (insansız hava araçları dahil) savunma görevini yerine getirerek saldıran kuvveti yaklaşık yüzde 30 oranında zayıflatacak.

Sisteminin kusursuz çalışması için teknolojik altyapı en üst düzeyde donatılacak

Ağır kayıplar düşmanı yavaşlamasıyla NATO'nun insanlı ve robotik kuvvetleri (savaş uçakları dahil) karşı saldırılar düzenleme ve genel bir karşı taarruz başlatma avantajına kavuşacak. Savunma ve taarruz odaklı plan, NATO'nun Doğu Kanadı boyunca herhangi bir yerde gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanacak. NATO'nun çok katmanlı savunma sisteminin kusursuz çalışması için ise teknolojik altyapının en üst düzeyde donatılması planlanıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Rusya, Nato

Son Dakika Politika NATO'dan Doğu Kanat Savunma Güçlendirmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: NATO'dan Doğu Kanat Savunma Güçlendirmesi - Son Dakika
