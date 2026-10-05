Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler\'in sıralamadaki yeri

Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid forması giyen Arda Güler, piyasa değerini 10 milyon Euro artırarak 100 milyon Euro'ya yükseltti ve Türk futbol tarihinde bir rekora imza attı. Dünyanın en değerli 19. futbolcusu olan Arda Güler, aynı zamanda La Liga'nın en değerli 9. futbolcusu olmayı da başardı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği başarılı performansın ardından piyasa değerini yükselterek yeni bir rekora imza attı.
YENİ PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO
Transfermarkt'ın yaptığı son güncellemeye göre piyasa değerini 10 milyon Euro artıran genç yıldız, 100 milyon Euro barajına ulaştı. Bu rakamla birlikte 100 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını elde ederek Türk futbol tarihine geçti.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ 19. FUTBOLCUSU
Kariyerinde yükselişini sürdüren milli oyuncu, 100 milyon Euro'luk güncel değeriyle dünyanın en değerli 19. futbolcusu konumuna yükseldi. Arda Güler, aynı zamanda İspanya La Liga'nın en değerli 9. futbolcusu olarak listelendi.
İşte dünyanın en değerli 25 futbolcusu:
- Lamine Yamal - 220 milyon Euro
- Erling Haaland - 220 milyon Euro
- Kylian Mbappé - 200 milyon Euro
- Michael Olise - 180 milyon Euro
- Jude Bellingham - 160 milyon Euro
- Pedri - 150 milyon Euro
- Joao Neves - 140 milyon Euro
- Khvicha Kvaratskhelia - 140 milyon Euro
- Vitinha - 140 milyon Euro
- Vinicius Junior - 130 milyon Euro
- Yan Diomande - 120 milyon Euro
- Desire Doue - 120 milyon Euro
- Declan Rice - 120 milyon Euro
- Fermin Lopez - 110 milyon Euro
- Elliot Anderson - 110 milyon Euro
- Morgan Rogers - 110 milyon Euro
- Bukayo Saka - 110 milyon Euro
- Julian Alvarez - 110 milyon Euro
- Arda Güler - 100 milyon Euro
- Pau Cubarsi - 100 milyon Euro
- Florian Wirtz - 100 milyon Euro
- Cole Palmer - 100 milyon Euro
- Moises Caicedo - 100 milyon Euro
- William Saliba - 100 milyon Euro
- Enzo Fernández - 100 milyon Euro
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