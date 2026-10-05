Yunus Akgün: Ülkemizi üzdük - Son Dakika
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Yunus Akgün: Ülkemizi üzdük

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Yunus Akgün: Ülkemizi üzdük
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A Milli Takım forması giyen Yunus Akgün, İtalya maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Mutsuz olduklarını ifade eden milli oyuncu, ''Zor bir durumdayız biliyoruz. Ülkemizi üzdük. Bu beklentiyi de biz yükselttik. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak tekrardan gururlandırmak istiyoruz'' dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Yunus Akgün, açıklamalar yaptı.

''ÜLKEMİZİ ÜZDÜK''

Futbolseverlerden özür dileyen Yunus Akgün, ''Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bu seviyedeki maçlar kolay değil. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdi. Zor bir durumdayız biliyoruz. Ülkemizi üzdük. Bu beklentiyi de biz yükselttik. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak tekrardan gururlandırmak istiyoruz. Özür dileriz.'' dedi. 

''ÇOK GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR AMA...''

Sözlerine devam eden yıldız isim, Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz."

A Milli Futbol TakımıYunus AkgünMilli TakımTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

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