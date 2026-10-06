Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Adliyedeki işlemleri devam eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında da tutuklama kararı verildi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki merkez ilçe belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile aynı belediyeden 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yenişehir Belediyesinden 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Savcılıkta sorguları tamamlanan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 60 şüpheliden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı talep edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha sonra bir kişi daha gözaltına alındı. Bu şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle adliyeye gönderilen şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, operasyon kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adresleri ile belediye binalarında arama yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer 'in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'deki soruşturmanın geçmişi 11 Mart 2026'da Mersin Büyükşehir Belediyesinde yapılan aramalara dayanıyor. Aramalarda el konulan 4 şirkete ait 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında usulsüzlükler tespit edildiği ve toplam 330 milyon 945 bin 227 lira kamu zararı oluştuğu belirtildi.

Soruşturmanın Yenişehir ve Mezitli belediyelerini kapsayan bölümünde de kamu zararı tespitleri yapıldı. Mezitli Belediyesinde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya, Yenişehir Belediyesinde ise 105 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı ihale ve doğrudan teminlerin önceden belirlenen şirketlere yönlendirildiği ve teklif süreçlerinin koordine edildiği yönünde tanık ve bilgi sahibi beyanları da dosyaya girdi.

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmelerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. KOM ekipleri 1 Ekim sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı; belediye binaları ve şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Daha sonra bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 60'a çıktı.

Savcılık sorgularının ardından 50 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İlk kararlarda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile aynı belediyeden 5 kişi, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı belediyeden 9 kişi tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 kişinin işlemleri ise bu kararların ardından devam etti.