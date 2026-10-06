İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

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İzmir\'in Bayraklı Belediyesi\'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne, kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de sabah saatlerinde Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 45 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu belirtildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Ekiplerin, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SERDAR SANDAL KİMDİR?

Serdar Sandal, 1969 yılında Tunceli'de doğdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olan Sandal, uzun yıllar matematik ve geometri öğretmenliği yaptı. Siyasi yaşamında SHP ve CHP'nin çeşitli kademelerinde görev alan Sandal, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçildi.

2019-2024 YILLARI ARASINDA BAYRAKLI'YI YÖNETTİ

Sandal, 2019 yerel seçimlerinin ardından Bayraklı Belediye Başkanlığı görevini üstlendi ve 2024 yerel seçimlerine kadar görevini sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi kayıtlarında da 2024'ün ilk üç ayında Bayraklı Belediye Başkanı olarak yer aldı.

2024 SEÇİMLERİNDE YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Serdar Sandal'ı Bayraklı'dan yeniden aday göstermedi. Sandal, kararın ardından yaptığı açıklamada CHP'de kalacağını ve partisi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANININ PROTESTOSUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sandal, Mart 2026'da eski bir Bayraklı Belediyesi çalışanının sokakta kendisine yönelik protestosuyla gündeme geldi. Eski çalışan Pınar Özkan, belediyedeki görevinden haksız şekilde çıkarıldığını öne sürerek Sandal'a tepki göstermişti.

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    Yorumlar (3)

  • Ali Veli Ali Veli:
    Geliyor gelmekte olan alma mazlum ahi …40 az 1 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    çıkıyor mazlumların ahı aheste aheste 1 1
  • mesut mesut:
    Galatasary Başkanınada aynen bir sabah böyle bir bildirm gelecek Satın alınam hakemlerin hesabını verecek 2 1 Yanıtla
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