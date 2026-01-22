NATO Grönland'ı Koruma Planları Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
NATO Grönland'ı Koruma Planları Üzerinde Çalışıyor

22.01.2026 12:42
Rutte, NATO'nun Rusya ve Çin'in Grönland'a erişimini engellemek için çalışmalar yürüteceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Arktik bölgesindeki müttefiklerin, Rusya ve Çin'in Grönland'a ekonomik veya askeri olarak erişim sağlamasının önüne geçmek için çalışmalar yürüteceğini bildirdi.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ukrayna" konulu panelde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya destek konusundaki bağlılığından hiç şüphe duymadığını vurgulayan Rutte, "Ukrayna'nın önleyici füzelere ihtiyacı var." mesajını paylaştı.

Rutte, "Ukrayna'daki birçok şehir, Rus füzeleri ve dronları tarafından vuruluyor. Su tedarikinin kesildiğini biliyoruz. Elektriğin kesildiğini biliyoruz. Şu anda Kiev'de hava eksi 20 derece. Bu yüzden gözümüzü Ukrayna'nın üzerinde tutmamız gerekiyor." dedi.

Barış görüşmelerini başarıyla sonuçlandırmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, ancak barışın "yarın" gelmeyeceğini söyledi.

Grönland ve Trump ile görüşmesi

Rutte, "Kuzey Kutbu'na gelince, Başkan Trump ilk döneminde, Kuzey Kutbu'na daha fazla zaman ve enerji ayırmamız, Ruslara ve Çin'e karşı Kuzey Kutbu'nu savunmamız gerektiğini söyledi, çünkü deniz yolları Grönland'a açılıyor. Evet, sadece Grönland değil, tüm Kuzey Kutbu. NATO'da 7 ülke kendilerini Rusya ve Çin'e karşı savunmak zorunda." diye konuştu.

Dün Trump ile görüşmesinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Rutte, şöyle devam etti:

"Çok iyi bir tartışmaydı. (Arktik'teki 7 NATO ülkesinin) Bu ülkelerin toplu olarak Arktik'in güvenliğini sağlamasını, Rusların ve Çinlilerin bölgeye girmemesini nasıl sağlayabiliriz? Bu, dünkü görüşmelerden çıkan bir çalışma konusu. Diğeri ise özellikle Grönland söz konusu olduğunda, Çinlilerin ve Rusların Grönland ekonomisine veya askeri olarak Grönland'a erişmesini engellemektir."

Genel Sekreter, "Rusların ve Çinlilerin Grönland ekonomisine veya askeri olarak Grönland'a erişim sağlamalarının asla mümkün olmaması için çalışmalar yürütülecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Grönland, Ekonomi, Savunma, Güncel, Rusya, Nato, Son Dakika

