Nazilli Belediyespor'da Berkay imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, son olarak Batman Petrolspor'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Berkay Çakır'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yönetici Kadir Kabak da katıldı. Bayrampaşa'da profesyonel olan Berkay, Altındağspor ve Erokspor'da da forma giydi. 3. Lig'de toplam 92 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu 7 kez rakip fileleri sarstı. Berkay, geçen sezonun ilk yarısında Erokspor, ikinci devresinde Batman Petrolspor'da oynarken, ligde 21, kupada ise 5 maça çıktı.

BORÇLAR ÖDENİYORNazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında transfer yasağına neden olan 11 dosyadan 8'ini kapattıklarını açıkladı. Kulübü federasyona şikayet eden futbolculara ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını kaydeden Başkan Yelkovan, "Said Can Açıkalın, Buğra Temel, Onur Bulut, Yasin Dülger, Onur Karakabak, Merter Estik, Mazlum Demir ve son olarak Berk Elitez'in alacaklarını ödedik. Taylan Özgün, Temel Taşkın ve Görkem Bitin dışında borçlu olduğumuz futbolcu yok. Sırtımızdaki yüklerden yavaş yavaş kurtuluyoruz" dedi.