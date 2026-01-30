Nazilli'de 9 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Nazilli'de 9 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

30.01.2026 16:09
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kilo metamfetamin bulunarak E.D. tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 9 kilo metamfetamin ele geçildi. Gözaltına alınan E.D., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Bu kapsamda, Karaçay Mahallesi'ndeki otogar civarında bir otomobil takibe alındı. Otomobilden inen E.D.'nin üzerinde ve elindeki çantada arama yapıldı. Aramada, çantada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi, E.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından E.D., adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen yakınları taşkınlık yapıp, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tehditlerde bulundu. Bunun üzerine adliyeye takviye olarak asayiş ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli E.D.'nin yakınları adliye bahçesinden uzaklaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen şüpheli E.D, çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

Kaynak: DHA

