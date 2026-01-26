Nazilli\'de Fırtına Başka Ağaç Devrildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı.

Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Şirinevler Mahallesi Beşeylül Caddesi'ndeki bir çam ağacı şiddetli fırtına nedeniyle kökünden devrilirken, elektrik tellerini de kopardı. Kopan teller sebebiyle bölgede elektrikler kesintisi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince devrilen ağaç kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yaptığı çalışmayla bölgeye yeniden akım verildi.