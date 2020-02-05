Nazlı sinem davasında paksoy kardeşlere beraat - Son Dakika

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Nazlı sinem davasında paksoy kardeşlere beraat
7 saat önce
BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı. Her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi
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