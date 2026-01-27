NBA 2026 Yükselen Yıldızlar Maçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

NBA 2026 Yükselen Yıldızlar Maçları Açıklandı

27.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 NBA All-Star etkinliği kapsamında 'Yükselen Yıldızlar' maçlarına katılacak oyuncular belli oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 All- Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçlarında sahaya çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 14 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

Ligdeki çaylak ve ikinci sezonunu geçiren basketbolcuların draft edilmesiyle 7'şer kişiden 3 takım oluşturulacak. NBA Gelişim Ligi oyuncularının bulunduğu ekibin de dahil olmasıyla 4 takımlık mini turnuva düzenlenecek. Eski basketbolcular Vince Carter, Tracy McGrady, Carmelo Anthony ve Austin Rivers, takımların antrenörlüğünü üstlenecek.

Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak müsabakalarda hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde sahaya çıkacak isimler şöyle:

Çaylak oyuncular: Cedric Coward (Memphis Grizzlies), Egor Demin (Brooklyn Nets), VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Jeremiah Fears, Derik Queen (New Orleans Pelicans), Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Tre Johnson (Washington Wizards), Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)

İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Kyshawn George, Alex Sarr (Washington Wizards), Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Reed Sheppard (Houston Rockets), Cam Spencer, Jaylen Wells (Memphis Grizzlies), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers), Kel'el Ware (Miami Heat)

NBA Gelişim Ligi oyuncuları: Sean East (Salt Lake City Stars), Ron Harper Jr (Maine Celtics), David Jones Garcia (Austin Spurs), Yanic Konan Niederhauser (San Diego Clippers), Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers), Yang Hansen (Rip City Remix)

Kaynak: AA

Etkinlik, Star, Oyun, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA 2026 Yükselen Yıldızlar Maçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:47:39. #7.11#
SON DAKİKA: NBA 2026 Yükselen Yıldızlar Maçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.