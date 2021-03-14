Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 127-101 kazanılan Washington Wizards maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Embiid'in sol dizinde kemik ezilmesi tespit edildiği belirtildi.
26 yaşındaki basketbolcunun durumunun, 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › NBA'de 76ers forması giyen Embiid, en az 2 hafta oynayamayacak - Son Dakika Spor