NBA'de Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

NBA'de Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı

31.01.2021 10:27
NBA'de Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı renklerine bağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı renklerine bağladı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden gibi yıldızlardan oluşan kadrosuna bir ismi daha kattı.

Nets'ten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li şutör Shumpert ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

New York Knicks tarafından 2011 draftının birinci tur 17. sırasında seçilen 30 yaşındaki Shumpert, daha sonra Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings, Houston Rockets ve son olarak 2019'da Brooklyn Nets forması giymişti.

Cavaliers ile 2016'da şampiyonluk yaşayan Shumpert, NBA'de maç başına 7,2 sayı, 3,3 ribaunt, 1,8 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler         
10:08
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor         
00:20
PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor         
18:23
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Arjantin, ülkesindeki milyonerlerden 'koronavirüs vergisi' almaya başlayacak Arjantin, ülkesindeki milyonerlerden 'koronavirüs vergisi' almaya başlayacak         
13:13
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 10:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei