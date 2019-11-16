NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı!

Indiana Pacers'ı evinde ağırlayan Houston Rockets, mücadeleden 111-102 galip ayrıldı.



Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı atan Ben McLemore ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 6. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.



Pacers'ta Domantas Sabonis 18 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaparken, Doug McDermott karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı.



- Furkanlı Philadelphia 76ers mağlup oldu



Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 127-119 mağlup etti.



Ev sahibi ekipte, Danilo Gallinari 28, Chris Paul ise 27 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.



Philadelphia 76ers'da ise Joel Embiid, 31 sayı ve 12 ribaund ile "double-double" yaparken, milli oyuncu Furkan Korkmaz takımına 3 sayı ve 2 asistlik katkıda bulundu.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Orlando Magic-San Antonio Spurs: 111-109



Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 109-106



Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 127-119



Houston Rockets-Indiana Pacers: 111-102



Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-106



Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 116-137



Golden State Warriors-Boston Celtics: 100-105



Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 99-97

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