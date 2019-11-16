Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı!

7 saat önce

Indiana Pacers'ı evinde ağırlayan Houston Rockets, mücadeleden 111-102 galip ayrıldı.

NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı!, System.String[]

Indiana Pacers'ı evinde ağırlayan Houston Rockets, mücadeleden 111-102 galip ayrıldı.


Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı atan Ben McLemore ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 6. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.


Pacers'ta Domantas Sabonis 18 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaparken, Doug McDermott karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı.


- Furkanlı Philadelphia 76ers mağlup oldu


Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 127-119 mağlup etti.


Ev sahibi ekipte, Danilo Gallinari 28, Chris Paul ise 27 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.


Philadelphia 76ers'da ise Joel Embiid, 31 sayı ve 12 ribaund ile "double-double" yaparken, milli oyuncu Furkan Korkmaz takımına 3 sayı ve 2 asistlik katkıda bulundu.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Orlando Magic-San Antonio Spurs: 111-109


Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 109-106


Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 127-119


Houston Rockets-Indiana Pacers: 111-102


Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-106


Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 116-137


Golden State Warriors-Boston Celtics: 100-105


Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 99-97

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:57 
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