NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu

Suns'ta mücadeleyi 41 sayı, 8 asistle tamamlayan Chris Paul , maçın en skorer oyuncusu olurken, kariyerinde ilk kez NBA'de final maçına çıkmaya hak kazandı. Devin Booker 22 sayı, 7 ribaunt, Jae Crowder 19 sayı, 5 ribauntla skora katkı sağlarken, Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribauntla "double-double" yaptı.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 27 sayı farkla kazanan Suns, seride 4-2 öne geçerek 1993'ten sonra yeniden NBA'de adını finale yazdırdı ve 28 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

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