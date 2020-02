NBA'de olası takas senaryoları

Not: Yazıdaki takaslar takımların ihtiyaçları ve medyada çıkan haberler doğrultusunda önerildi. Maaş dengeleri göz önünde bulunduruldu ve kazanımlar arasında denge kurulmaya çalışıldı.









Minnesota sonunda Russell’a kavuşuyor









D’Angelo Russell ve Jacob Evans --> Minnesota Timberwolves



Andrew Wiggins, Jake Layman, 2021 1. Tur Draft Hakkı ve bir 2. Tur Draft Hakkı --> Golden State Warriors







Golden State Warriors’ın geçtiğimiz yaz Russell ile kontrat imzalaması, birçokları tarafından Kevin Durant’i karşılıksız kaybetmemek için yapılan bir hamle olarak değerlendirildi. “Sign and trade” yöntemiyle Russell’ı takıma katan Warriors, bu hamleyle Kevin Durant’in ayrılışını çaresiz izlememiş ve kadrosuna genç bir All- Star katmış oldu. Ancak Russell, Warriors ile kontrata imzayı attığı ilk andan itibaren en çok konuşulan konu, takıma nasıl katkı sağlayacağı değil ilerleyen zamanlarda bir takasta kullanılıp kullanılmayacağıydı. Russell hakkındaki dedikodular sürüp giderken takasın son günü geldi çattı. Önerilen bu takasla iki takım da istediğini almış ve bu dedikodulara bir son vermiş oluyor.





Timberwolves bu hamleyi neden yapsın: Cevap çok basit. Çünkü Russell’a adeta aşıklar. Timberwolves geçtiğimiz yaz serbest oyuncu piyasasındaki en büyük hedefini Russell olarak belirlemişti. Üstelik yıldız oyuncuyu takıma katmaya da oldukça yaklaşmışlardı. Ancak Timberwolves’un teklifini karşılama hakkı bulunan Nets, oyuncuya maksimum kontrat vermiş ve Kevin Durant karşılığında Warriors’a göndermişti. Timberwolves, ligin en özel yeteneklerinden biri olan Karl Anthony Towns’a sahip ve takım yönetimi yıllardır onun etrafında kazanan bir kadro kurmayı başaramadı. Bu sezon da şu ana kadar alabildikleri 15 galibiyet ile Batı’nın dibinde yer alıyorlar ve play-off’un onlar için çok uzak bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Şimdiden kayıp gözüken bu sezon radikal bir hamle yapmak ve Towns’un etrafında iddialı bir takım kurmaya başlamak için doğru zaman olabilir. Minnesota, Russell’ı takıma katarak artık yürümeyeceği anlaşılan Wiggins-Towns beraberliğini bozmuş ve kadrosuna elit bir skor gücü katmış olacak. Ancak Warriors’ı önümüzdeki üç sezon boyunca 93 milyon dolarlık bir kontratı olan Wiggins’i almaya ikna etmek kolay bir iş değil. Bu yüzden birisi birinci tur olmak üzere en az iki draft hakkını da pakete dahil etmeleri gerek. Haberler Minnesota’nın takasa draft hakkı dahil etme konusunda isteksiz olduğuna işaret ediyor. Ancak bu, süper yıldızları Towns’u mutlu tutmak ve saha dışında da yakın dostu olan Russell’ı takıma katmak için ödemeleri gereken bir bedel.





Warriors bu hamleyi neden yapsın: Takımın iki yıldızı Stephen Curry ve Klay Thompson’ı uzun süreli sakatlıklara kurban veren Warriors için bu sezon en başından itibaren kayıp bir yıldı. Ancak Warriors, iddiasız gözüken bu sezonu gelecek sezonlarda şampiyonluk iddiasını devam ettirebilmek için fırsata çevirmenin peşinde. D’Angelo Russell, Warriors formasıyla iyi bir sezon geçirse de takımın asıl yıldızları olan Curry-Thompson ikilisiyle olan uyumu hâlâ bir soru işareti olarak bekliyor. Oyunları birbiriyle çakışıyor gibi görünen bu üç oyuncuyu bir arada görmek ve sonuca göre bir hamle yapmak, Warriors için ideal senaryo. Nitekim medyadaki haberler de takımın Russell’ı takaslamak için acelesinin olmadığı ve mart ayında parkelere dönmesi beklenen Curry ile olan uyumunu görmek istediği yönünde. Ancak reddedemeyecekleri kadar iyi bir teklif, bu takası hemen gerçekleştirmelerini sağlayabilir. Andrew Wiggins yüklü kontratı sebebiyle birçok NBA takımına cazip gelmeyen bir isim. Fakat Curry ve Thompson’ın sağlıklı olduğu bir senaryoda, üçüncü opsiyon olarak hiç de fena durmuyor. Kariyeri boyunca şut tercihleri sebebiyle eleştirilen Wiggins için Warriors’ın pasa dayalı oyun sistemi biçilmiş kaftan olabilir. Curry ve Thompson’ın oluşturduğu dış şut tehdidinin daha çok alan bulmasını sağlayacağı kesin. Aynı zamanda ana opsiyon olmadığı bir hücum sisteminde topla daha az oynayacak ve yapacağı katlarla müthiş atletizmini daha çok sergileme fırsatı bulacaktır. Pakete dahil edilecek draft hakları, Warriors’ın kazanan bir takım olmaya devam ederken gelecek yıllara yatırım yapmasını sağlayabilir. Takasa dahil olan diğer oyuncu Jake Layman ise atletizmi ve üçlük tehdidiyle Warriors’ın kanat rotasyonunda kullanacağı bir parça olabilir.





Sixers aradığı şutörü Washington’da buluyor









Davis Bertans --> Philadelphia 76ers

Zhaire Smith, Mike Scott ve bir 1. Tur Draft Hakkı --> Washington Wizards









Sixers bu hamleyi neden yapsın: Sixers için “Süreç” tamamlandı ve artık tek hedef şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda ligin en güçlü kadrolarından birine sahipler ancak sezon başından beri bir konuda alarm vermeye devam ediyorlar: Üç sayı isabeti. Sixers takım halinde ligin en kötü üçlük atan ekiplerinden biri ve ligde hiçbir takımın olmadığı kadar şutörlere ihtiyaçları var. Wizards formasıyla ligin en elit şutörlerinden birine dönüşen Davis Bertans tam aradıkları isim. Letonyalı oyuncu %43 isabetle maç başına 3.6 üçlük buluyor ve bu alanda ligin en iyilerinden biri. Ancak tabii ki ligin en iyi şutörlerinden biri ucuza mal olmayacaktır. Kanat rotasyonunda Furkan Korkmaz ve Matisse Thybulle’un zaman zaman gösterdiği iyi performanslar Zhaire Smith’i takaslanabilir duruma sokuyor ve Wizards bir genç oyuncuya ek olarak en azından bir adet birinci tur draft hakkı almak isteyecektir. Mike Scott ise maaşları dengelemek için pakete dahil edilen bir parça olarak görülebilir. Bertans’ın kontratı sezon sonunda sona eriyor ve Sixers’ın ona gelecek teklifleri karşılayamama riski var. Yani Bertans’ın olası Sixers macerası yarım sezonluk bir kiralama gibi olabilir. Ancak Wizards’taki şut performansını devam ettiren bir Bertans, Sixers hücumunu müthiş ölçüde rahatlarak şampiyonluğa giden yolda aradıkları parça olabilir.





Wizards bu hamleyi neden yapsın: Wizards her ne kadar Doğu’da play-off yapmaya çok uzak görünmese de onlar için bu sezon başarı hedeflenen bir yıl değil. Dolayısyla bu sezon parlattıkları Bertans’ı bir potansiyelli genç oyuncu ve birinci tur draft hakkına çevirmek onlar için ideal bir senaryo gibi gözüküyor. Kolejden müthiş bir atlet olarak gelen Zhaire Smith, sakatlıkları sebebiyle Sixers’ta forma şansı bulamadı ancak yüksek tempoda oynayan Wizards için kanat rotasyonunda oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir parçaya dönüşebilir. Buna ek olarak Bertans’ın yazın sona eren kontratı ve forvet pozisyonunda bu yaz seçtikleri Rui Hachimura’nın gelecek planlarında daha önde gözükmesi, onları bu takası yapmaya itebilir. Gelecek sezon sakatlıktan dönecek olan John Wall ve ligin en önemli skorerlerinden birine dönüşen Bradley Beal etrafında şekillenen kadroyu draft hakları ve potansiyelli gençlerle donatmak Wizards’ı ilerleyen yıllarda Doğu’nun iddialı ekiplerinden biri yapabilir.





Kevin Love’a Cleveland’dan çıkış yolu









Kevin Love --> Phoenix Suns

Kelly Oubre, Tyler Johnson ve 2021 1. Tur Draft Hakkı --> Cleveland Cavaliers









Cavaliers bu hamleyi neden yapsın: Cleveland LeBron James’in ayrılışından beri yeniden yapılanma sürecinde ve birkaç sene daha bu modda kalacak gibi görünüyorlar. 31 yaşındaki Kevin Love için ise kariyerinin sonu yaklaşıyor ve yeniden yapılanmayı bekleyecek vakit yok. İki taraf da zaman çizelgelerinin birbirine uymadığının farkında. Bu nedenle bir takas kaçınılmaz gözüküyor. Cavaliers, Love karşılığında draft hakları almak isteyecektir. Phoenix’ten gelen birinci tur draft hakkı onlar için yeniden yapılanmanın önemli bir parçası olabilir. Bu sezon Suns formasıyla 18.5 sayı, 6.7 ribaund ve %44 saha içi isabetiyle oynayan Kelly Oubre ise henüz 24 yaşında ve Cavaliers adına önemli bir iki yönlü kanat oyuncusuna dönüşebilir. Tyler Johnson’ın yüklü kontratı maaş dengesini sağlamak için koyulabilir fakat Cavs’in uzun süreli planlarında yer alması pek muhtemel değil. Ancak onun da kontratı bu yaz sona eriyor ve maaş bütçesinde oluşan boşluk serbest oyuncu piyasasında Cavs’in elinin güçlenmesini sağlayabilir. Bu senaryoda Cavaliers’ın Love gibi All-Star seviyesinde bir oyuncu karşılığında aldığı paket tatmin edici gözükmüyor. Fakat Love’ın takımdaki memnuniyetsizliğini sık sık dile getirmesi ve ilerleyen yaşı her geçen gün takas değerini düşürüyor. Dolayısıyla bir genç oyuncu, bir biten kontrat ve birinci tur draft hakkı alabilecekleri en iyi paket olabilir.





Suns bu hamleyi neden yapsın: Phoenix Suns en son play-off yaptığında takvimler 2010’u gösteriyordu. Aslında bu sezona iyi başlamış ve Devin Booker-Deandre Ayton-Ricky Rubio üçlüsüyle fena olmayan bir çekirdek bulmuş gibilerdi. Ancak sezonun ilerleyen bölümlerinde aynı gidişatı koruyamadılar ve şu anda Batı’da play-off yapma ihtimallerini zora sokmuş durumdalar. Suns’ın yıllardır süren play-off hasretini dindirmek için hemen şu an bir şeyler yapması gerek ve Kevin Love gibi bir yıldızı takıma katmak onlar adına iyi bir hamle olabilir. Love eski gücünde olmasa da hâlâ yarışmacı bir takıma katkı verebilecek bir yıldız. Tecrübeli oyuncunun dış şut tehdidi Booker’ın üstündeki ilgiyi azaltabilir ve genç pivot Ayton’ın boyalı bölgede daha fazla alan bulmasını sağlayabilir. Savunmada Ayton ile idealden oldukça uzak bir pota altı ikilisi gibi gözüküyorlar. Fakat Love’ın kariyeri boyunca olduğu gibi hücumda getirdikleri, savunma kısmında götürdüklerinden fazla olursa Suns için bu bir problem olmayacaktır. Aynı zamanda şampiyonluk tecrübesi ve lider özellikleriyle de bu genç kadroya ağabeylik yapabilir. Phoenix Suns, gelecek yıllardaki bütün birinci tur draft haklarını elinde bulunduruyor ve bunlardan bir tanesini Love kalibresinde bir oyuncu için elden çıkarmak onlar adına makul bir tercih olabilir.





MVP’ler Los Angeles’ta Buluşuyor











Derrick Rose --> Los Angeles Lakers

Kyle Kuzma, Demarcus Cousins ve bir adet 2. Tur Draft Hakkı --> Detroit Pistons









Lakers bu hamleyi neden yapsın: Lakers, şu an bulunduğu Batı Konferansı liderliği konumuna gelmek için elindeki değerli parçaları takaslamaktan çekinmedi. Dolayısıyla bu trendi devam ettirmelerini ve şampiyonluk yolunda şanslarını arttıracak hamleleri yapmaktan geri durmamalarını bekleyebiliriz. Derrick Rose Pistons’la harika bir sezon geçiriyor. Sezonun büyük bir bölümünde kenardan gelerek 18.5 sayı, 5.8 asist ve %50 şut isabetiyle Pistons hücumunun en istikrarlı ismiydi. Rose, Lakers’ta da benzer bir rolü üstlenmesi halinde takımın çok ihtiyacı olan ikinci oyun kurucu ve bench skoreri problemini tamamen ortadan kaldırmış olur. Özellikle play-off’ta işler sıkıştığında Rose gibi bir yaratıcıya sahip olmak LeBron ve Davis’in üzerine binen hücum yükünü hafifletebilir. Ancak Rose etkili performansı ve makul kontratı sebebiyle takas piyasasının popüler isimlerinden biri ve onu almak için karşılığında tatmin edici bir paket vermek gerek. Lakers’taki ilk iki sezonunda önemli bir skorer olabileceğini kanıtlayan Kyle Kuzma, bu sezon Anthony Davis’in gelişiyle performans olarak geriye gitmiş gözüküyor. Dakikaları, rolü ve ortalamaları belirgin şekilde düşen Kuzma’dan vazgeçmek Lakers için kolay olmasa da kadrolarında Rose’a karşılık verebilecekleri en iyi parça o. İkinci kez sezon kapatan sakatlık yaşayan ve bu sezon dönmesi beklenmeyen Demarcus Cousins’ın kontratı ise maaş dengesini sağlamak için pakete dahil edilmeli. Bunun yanı sıra Pistons bir de draft hakkı almak isteyecektir ve geçtiğimiz takaslarda kendi haklarını bol keseden dağıtan Lakers için şampiyonluk yolunda bir draft hakkından daha vazgeçmek makul olabilir.





Pistons bu hamleyi neden yapsın: Pistons için yeniden yapılanma sürecine girmek artık kaçınılmaz gözüküyor. Doğu’da play-off potasına çok uzak olmasalar da ellerindeki değerli parçaları hemen şimdi takaslamak ve önümüzdeki seneler için draft hakları ve genç oyuncular biriktirmek onlar için en mantıklı yol. Zaten takımın yıldızı Andre Drummond’ı takas piyasasına sürerek bu niyetlerini biraz belli etmişlerdi. Bu sezon parlayan ve yaşı nedeniyle onların zaman çizelgesine uymayan Rose’u değeri yüksekken takaslamak onlar adına doğru bir hamle olabilir. Bu sezon Lakers rotasyonunda geriye düşen Kuzma, Lakers kadrosunda onların en çok almak isteyeceği oyuncu olarak gözüküyor. Kuzma bu sezon eski performansından uzak kalsa da geçen sezonu 18 sayı ve %45 şut isabetiyle tamamlamış önemli bir forvet. Üstelik henüz 24 yaşında ve önümüzdeki sezon da devam eden çok makul bir kontratı var. Bu özellikleri sebebiyle Pistons’ın ilerleyen yıllarda kuracağı kadronun önemli bir parçası olabilir. Cousins’ın biten kontratı yazın maaş bütçelerinde ufak da olsa bir boşluk açılmasını sağlayacaktır. Pakete dahil edilecek bir ya da iki draft hakkı ise ilerleyen yıllarda rotasyonun parçası olabilecek bir oyuncu bulmalarını sağlayabilir.