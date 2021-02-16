NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-123 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

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